16 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 16 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

16 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

9 dakika önce

16 Şubat 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

16 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Miami Yanıyor

02:00 Kuzey Güney

04:00 Müzik Arası

05:00 Tatlı İntikam

07:00 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Afili Aşk

16:15 Zalim İstanbul

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Hekimoğlu

Kanal D, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Berlin'de yaşanan saldırı hakkında konuşan Güldür Güldür Show oyuncusu Onur Buldu: Bizlik bir durum yok, herkes iyi "Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor

Son Dakika Haberleri
03:41 Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 06:55:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]