16 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Teknik Analiz
02:00 TFF 1. Lig Özetler
02:15 Almanya Bundesliga Özetler
02:30 Takvim Yaprakları
02:35 Spor Kitaplığı
02:45 Stadyum
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
09:00 Spor Bülteni
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Süper Lig Özetler
10:15 TFF 1. Lig Özetler
10:30 Almanya Bundesliga Özetler
10:50 Takvim Yaprakları
10:55 Hava Durumu
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Spor Kitaplığı
12:00 Avrupa Stüdyosu
13:30 Spor Bülteni
14:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Dakika Skor
18:00 Spor Hafta Sonu
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
23:30 Teknik Analiz