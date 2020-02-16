16 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

16 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı
10 dakika önce
16 Şubat 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Zaman Matinesi
01:00 Benim Adım Melek
04:10 1'de Bugün
04:20 Ömür Dediğin
04:50 Küçük Hanımefendi
06:25 Beni Böyle Sev
08:55 1'de Bugün
09:05 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Geçmişin Gölgesinde
13:45 Vuslat
17:00 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
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