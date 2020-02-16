16 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 16 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

16 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

10 dakika önce

16 Şubat 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

16 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

01:00 Benim Adım Melek

04:10 1'de Bugün

04:20 Ömür Dediğin

04:50 Küçük Hanımefendi

06:25 Beni Böyle Sev

08:55 1'de Bugün

09:05 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Geçmişin Gölgesinde

13:45 Vuslat

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon

TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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