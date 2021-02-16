16 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

16 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

16.02.2021 06:42
16 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

16 Şubat 2021 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:30 500 Great Goals Show

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

02:45 Süper Lig Maç Özetleri

03:45 Maç Saati

04:30 Fransa'dan Futbol

04:45 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 beIN Teknik

06:15 Maç Saati

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 My Story

08:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Coupe De France Özet

10:45 Süper Toto Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

13:45 Talking Talent Sven Botman

13:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Manşet

14:00 Maç Saati

15:00 Süper Lig

15:00 beIN Teknik

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Maç Saati

16:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

16:45 Süper Lig

17:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:00 Spor Toto Süper Lig Maç Özetleri

18:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Maç Saati

19:00 FTA Antalyaspor - Y. Malatyaspor

19:45 Süper Lig

20:00 FTA Antalyaspor - Y. Malatyaspor

20:45 Süper Toto Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

21:00 Süper Lig

21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 beIN Teknik

23:00 Barcelona - PSG

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

16 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 16 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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