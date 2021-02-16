16 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Masumlar Apartmanı

00:15 Benim Adım Melek

01:07 Payitaht Abdülhamid

02:45 52 Hafta

03:00 52 Hafta

03:10 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03:27 Gönül Dağı

03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

05:00 Ailenin Yeni Üyesi

05:30 52 Hafta

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Masumlar Apartmanı