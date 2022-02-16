16 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Pekin'de Bugün

02:30 İtalya Serie A Özetler

02:50 İngiltere Premier Lig Özetler

03:20 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:55 Spor Takvimi

04:00 Futbol Anadolu

05:30 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:25 İtalya Serie A Özetler

09:45 Spor Toto Süper Lig Panorama

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:15 Avrupa'dan Futbol

13:30 TBMM-TV

16:30 Spor Bülteni

16:55 İstanbulspor A.Ş. - Beypiliç Boluspor

19:00 Spor Merkezi

19:55 Nasadoge Menemenspor - MKE Ankaragücü

22:00 Futbol Aklı

23:30 Aktüel Futbol