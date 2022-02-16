Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Pekin'de Bugün
02:30 İtalya Serie A Özetler
02:50 İngiltere Premier Lig Özetler
03:20 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:55 Spor Takvimi
04:00 Futbol Anadolu
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:25 İtalya Serie A Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Panorama
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:15 Avrupa'dan Futbol
13:30 TBMM-TV
16:30 Spor Bülteni
16:55 İstanbulspor A.Ş. - Beypiliç Boluspor
19:00 Spor Merkezi
19:55 Nasadoge Menemenspor - MKE Ankaragücü
22:00 Futbol Aklı
23:30 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika