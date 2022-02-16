16 Şubat altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 811 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.13 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 813 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.334 lira, Cumhuriyet altını da 5.436 liradan satılıyor. Jeopolitik risklerdeki artışla, dün 1.880 dolarla yaklaşık 8 ayın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı, yapılan açıklamaların Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyonu kısmen yatıştırmasıyla düşüşe geçti. Ons altın, dün yüzde 1 azalışla 1.853 dolardan kapanış yapmasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.855 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Analistler, dün Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltan açıklamaların ardından risk iştahının arttığını ve emtia fiyatlarında düşüş yaşandığı anımsatarak, bugün piyasaların sakin bir seyir izlediğini kaydetti.

YATIRIMCILAR FED'E ODAKLANDI

Yatırımcıların bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayına ilişkin toplantı tutanaklarına odaklandığını dile getiren analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının da yakından izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi ve ABD'de sanayi üretiminin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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