16 Şubat Cumartesi Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Stanislav Çerçesov: Türkiye
'de Dünya Kupası ya da Avrupa
Kupası yapılabilir
"Dünya Kupası Türkiye'de gerçekleşirse çok iyi geçer" Rusya Futbol
Milli Takımı Teknik Direktör Stanislav Çerçesov, "Türkiye'de Dünya Kupası ya da Avrupa Kupası yapılabilir. Türkiye futbol ülkesi, Türk milleti çok duygusal, futbolu çok seviyor. Türkiye'de statlar, oteller, tesisler dünya seviyesinde. Türk milleti de misafirperver. O nedenle Dünya Kupası Türkiye'de gerçekleşirse çok iyi geçer" dedi.
SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Akhisarspor - MKE Ankaragücü
16.00 Bursaspor
- Çaykur
Rizespor
19.00 Fenerbahçe
- Atiker Konyaspor
FENERBAHÇE
15.00 Göztepe Parkı - Bağdat
Caddesi'nde toplanacak olan Fenerbahçeli taraftarlar stada kadar yürüyecek.
GALATASARAY Kasımpaşa
maçının hazırlıkları tamamlanacak.
BEŞİKTAŞ
Takım izinli
SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Hatayspor
- Adana
Demirspor
13.30 Ümraniyespor - Balıkesirspor
Baltok
16.00 Altay
- Boluspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
15.00 Celta Vigo
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(Okay Yokuşlu - Emre Mor
)
17.30 Stuttgart
- RB Leipzig
(Ozan Kabak
)
17.30 Wolfsburg
- Mainz 05 (Yunus Mallı
) TFF
2. ve 3. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynanacak.
BASKETBOL
Erkekler Türkiye Kupası
Yarı Final
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Sompo Japan
19.00 Fenerbahçe Beko
- Türk Telekom
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Gündoğdu
Adana Basketbol - Galatasaray
14.00 OGM Ormanspor - Kırçiçeği Bodrum
Basketbol
16.00 Bellona Kayseri
Basketbol - Samsun Canik
Belediye
17.00 İzmit
Belediyespor - Mersin
BŞB
VOLEYBOL
Efeler Ligi
14.00 Ziraat Bankası
- İkbal Afyon
Bld. Yüntaş
14.00 İstanbul
BBSK - Jeopark Kula
Bld.
17.00 Arhavi
Bld. - Fenerbahçe
16.00 Arkas Spor
- İnegöl
Bld.
ATLETİZM
Balkan Salon Atletizm
Şampiyonası'nın 24. edisyonu, Ataköy
Atletizm Salonu'nda 20 ülkenin katılımıyla yapılacak.