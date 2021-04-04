16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsız kamerada - Son Dakika

16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsız kamerada
04.04.2021 11:37
16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsız kamerada Gaziantep'te 16 suç kaydı bulunan H.Ö.'nün bir binadan motosikleti çalması güvenlik kamerasına yansıdı.
16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsız kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te 16 suç kaydı bulunan H.Ö.'nün bir binadan motosikleti çalması güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık olayı, Gaziantep'in Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesinde bulunan bir binada meydana geldi. 16 suç kaydı bulunan H.Ö. binaya gelerek girişte bulunan motosikleti alıp kaçtı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamersına yansırken, olayla ilgili çalışma başlatan polis hırsızlık olayını 16 suç kaydı bulunan H.Ö.'nün yaptığını tespit etti. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanana H.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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