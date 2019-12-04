16 suç ve 37 dosyadan aranan zanlı yakalandı

Adana polisi 9 ilde dolandırıcılık, hırsızlık, tehdit, gibi suçlardan 16 suç kaydı ve 37 dosyadan aranması bulunduğu öne sürülen ve DEAŞ'a araç verdiği iddia edilen zanlıyı yakaladı.



Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Hatay, Antalya ve Konya'da dolandırıcılık, hırsızlık ve tehdit suçları dahil toplamda 16 suç kaydı ve 37 dosyası bulunduğu öne sürülen zanlı H.S.Y. Seyhan ilçesinde Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen H.S.Y., buradan çıkarken basın mensuplarına "Hiçbir suçum yok. Yarın göreceksiniz. Kendinize iyi bakın" dedi. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlının işlemleri sürüyor.



Bu arada, Kahramanmaraş'ta oto kiralama işi yapan Faruk Salman ise "2014 yılında Mersin ve İskenderun Limanı taşeronu olarak kendisini tanıtan H.S.Y.'ye 16 araç verdim. 3 ay düzenli ödeme yaptığını ancak hak edişi alamadığını söyleyerek ödemede problem çıkarmaya başladı. Daha sonra araçların bir kısmının Suriye'ye gittiğini kendisi söyledi. Araçlarını bulacağını ve aradığını bize bildirdi. Daha sonra biz kendisine ulaşamadık ve ofisine diğer mağdur insanlarla birlikte gittik. Toplamda 30 mağdura ait 473 tane aracın DEAŞ'a verildiğini öğrendik. Daha sonra Adana'da bir kiralama şirketinden, sahte kimlikle araç kiralama işini yaparken yakalattık bu kişiyi. Kendi ismini inkar etti. Daha sonra İskenderun'da yakalandı ve savcı tarafından serbest bırakıldı. Adana'ya gelindi ve orada da serbest bırakıldı. Mahkememiz sonuçlanmıyor. 4 yıl oldu, 4 yılda yaklaşık 3 milyon lira zararım var. Bana çok zor zamanlar yaşattı; evim gitti, diğer araçlarım gitti ve en önemlisi ticari hayatım bitti" dedi. - ADANA