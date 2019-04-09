Son Dakika Haberleri: 16 Suudi vatandaşına ABD yasağı

16 Suudi vatandaşına ABD yasağı

13 dakika önce

Aralarında Veliaht Prens Selman'ın eski başdanışmanının da bulunduğu 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı.

16 Suudi vatandaşına ABD yasağı, System.String[]
Aralarında Veliaht Prens Selman'ın eski başdanışmanının da bulunduğu 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:24 

Prens Selman, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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