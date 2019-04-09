16 Suudi vatandaşına ABD yasağı
13 dakika önce
Aralarında Veliaht Prens Selman'ın eski başdanışmanının da bulunduğu 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı.
Aralarında Veliaht Prens Selman
'ın eski başdanışmanının da bulunduğu 16 Suudi vatandaşının ABD
'ye girişi yasaklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:24
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