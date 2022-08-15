Milli Savuma Bakanlığı heyeti F-16 tedariki ve modernizasyonu görüşmeleri için ABD'ye gitti - Son Dakika
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Milli Savuma Bakanlığı heyeti F-16 tedariki ve modernizasyonu görüşmeleri için ABD'ye gitti

15.08.2022 12:30
Milli Savuma Bakanlığı heyeti F-16 tedariki ve modernizasyonu görüşmeleri için ABD'ye gitti

16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığının (MSB) teknik heyetinin görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gittiği bildirildi.

F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığının (MSB) teknik heyetinin görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gittiği bildirildi.

MSB'den yapılan yazılan açıklamada, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında aralık 2021 ile şubat ve mart 2022'de olmak üzere Türkiye'de üç toplantının icra edildiği anımsatılarak, şu bilgiler verildi:

"F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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