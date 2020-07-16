16 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
16 Temmuz 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Börü
01:20 Aramızda Kalsın
03:10 Dolunay
04:30 Kara Sevda
05:00 Kara Sevda
07:00 İki Aile
10:00 Dolunay
10:00 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Börü
20:00 Ay Lav Yu Tuu
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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