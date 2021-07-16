16 Temmuz 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

16 Temmuz 2021 Cnn Türk Yayın Akışı
16 Temmuz 2021 Cuma 06:42
16 Temmuz 2021 Cuma günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:00 Gece Görüşü
04:30 Ana Haber
06:00 Haber
07:00 A'dan Z'ye
08:00 A'dan Z'ye
10:00 A'dan Z'ye
11:00 Gündem
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
15:00 Bugün
16:00 Günlük
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
20:45 Akıl Çemberi
Son Dakika 23:01 "Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü 22:33 Özel harekat polisi kocasını tabancayla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı 22:23 Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti 21:14 Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan iki doz Çin aşısının etkinlik oranı yüzde 83,5 oldu 18:39 Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı 18:08 "Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti 17:58 Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu 17:31 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı