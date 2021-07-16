Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kolaysa Anlat
00:30 Geniş Özet
02:00 Maç Saati
04:30 Süper Lig Sezonun Altın 11'i
05:00 Maç Saati
07:00 Gamer
08:00 Maç Saati
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Taraftar
11:00 Kolaysa Anlat
13:00 Maç Saati
16:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
17:00 Gamer
18:00 Maç Saati
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Spor Turu
21:00 Transfer
22:30 Sezonun Golleri
23:00 Futbolun Şehirleri
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Temmuz 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika