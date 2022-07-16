Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Seversin
02:30 Ailem İçin
04:00 Magazin D Yaz
05:00 Bodrum Masalı
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Seversin
16:45 Gırgıriye'de Şenlik Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Son Dakika › TV › 16 Temmuz 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika