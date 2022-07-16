16 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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16 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

16.07.2022 06:42
16 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

16 Temmuz 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Futbol Gecesi

02:00 Aktüel Futbol Transfer

02:55 2021 - 2022 Sezonu Derleme

03:15 İtalya - İzlanda

05:00 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Kuzey İrlanda - İngiltere

08:40 2021 - 2022 Sezonu Derleme

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme

13:00 Spor Bülteni

13:50 Efsanelerin İzinde

13:55 Spor Takvimi

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Dünya Superbike Şampiyonası

16:45 Spor Bülteni

17:15 Dünya Superbike Şampiyonası

18:00 Spor Haftasonu

19:30 Spor Bülteni

20:00 Gündem Futbol Transfer

21:55 Danimarka - İspanya

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

Orhan Ayhan, İspanya, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 16 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 16 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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