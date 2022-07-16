Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Futbol Gecesi
02:00 Aktüel Futbol Transfer
02:55 2021 - 2022 Sezonu Derleme
03:15 İtalya - İzlanda
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Kuzey İrlanda - İngiltere
08:40 2021 - 2022 Sezonu Derleme
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
13:00 Spor Bülteni
13:50 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Dünya Superbike Şampiyonası
16:45 Spor Bülteni
17:15 Dünya Superbike Şampiyonası
18:00 Spor Haftasonu
19:30 Spor Bülteni
20:00 Gündem Futbol Transfer
21:55 Danimarka - İspanya
Son Dakika › TV › 16 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika