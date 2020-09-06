"16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nın özel yarışı İstanbul Park'ta yapıldı - Son Dakika

"16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nın özel yarışı İstanbul Park'ta yapıldı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nın özel yarış etkinliği, Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park'ta gerçekleştirildi.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nın özel yarış etkinliği, Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park'ta gerçekleştirildi.

"16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nın 4-5 Eylül'de Körfez Yarış Pisti'nde? gerçekleştirilen birinci ve ikinci final yarışlarının ardından etkinliğin son gününde İstanbul Park'ta özel yarış düzenlendi.

Özel yarış etkinliğine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç katıldı.

Bakan Varank'ın start vermesiyle başlayan yarışta; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Milat 1453 takımı birinci, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SUBU TETRA takımı ikinci, Yıldız Teknik Üniversitesi AESK Elektromobil takımı üçüncü oldu.

Yarışın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, özel yarışta dereceye giren takımlar ödüllerini Bakan Varank'ın elinden aldı. Özel yarışın yanı sıra, "16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nda yazılı ve görsel basın çalışmalarını, dijital ve sosyal medya çalışmalarını ve tanıtım etkinliklerini etkin düzeyde gerçekleştiren takımlara "Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülü" verildi. Törende ayrıca, Görsel Tasarım Ödülü, Teknik Tasarım Ödülü, Yerli Ürün Teşvik Ödülleri de sahiplerini buldu.

"16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nın Körfez Yarış Pisti'nde? gerçekleştirilen birinci ve ikinci final yarışlarında dereceye girenler ise ödüllerini Gaziantep'te gerçekleştirilecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.

"Gençlerin heyecanı bizi mutlu ediyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ödül töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin heyecanının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Sizin bu heyecanınıza tekrar şahit olduğum için Rabb'ime şükrediyorum. Böyle güzel bir mekanda sizlerle pandemi koşullarında da olsa bir araya geldik." dedi.

3 yıldır TEKNOFEST'i düzenlediklerini ve TEKNOFEST'in 2. yılında dünyanın en fazla ziyaret edilen uzay, havacılık ve teknoloji festivali olmayı başardığını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Biz bu festivalle tüm Türkiye'ye ve halkımıza; bilimi, teknolojiyi, üretimi sevdirmeye çalışıyoruz. Onlara diyoruz ki, 'Bakın Türkiye gerçekten büyük bir ülke, Türkiye'nin potansiyeli gerçekten çok büyük, ülkenizle gurur duyun.' Bu festival kapsamında, milletimizin büyük teveccühünü görüyoruz. Aynı zamanda TEKNOFEST'te hem özel sektör hem STK'lar hem kamu tarafı olarak Türkiye'de teknoloji yarışmaları gerçekleştirmeye başladık.

Türkiye'nin her tarafından lise, üniversite seviyesinde gençlerimiz bu yarışmalara katılmak, emek vermek için gayret gösteriyorlar. Bu sene 100 bin gencimiz TEKNOFEST'teki 21 farklı kategoride yarışmak için elemelere katıldı ve finallere kadar ulaştı. Elektrikli ve hidromobil araç yarışmaları da 16 senedir düzenlediğimiz bir yarış. Bunu da TEKNOFEST kapsamında tüm Türkiye'ye mal etmeye çalışıyoruz."

Rektörlere çağrı yaptı

Varank, bu yarışın bir mühendislik ve performans yarışı olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimiz sıfırdan bu araçları tasarlıyorlar, üretiyorlar, mühendisliğini yapıyorlar, alternatif enerji kaynaklarıyla bunları nasıl yarıştırırız diye büyük bir gayret gösteriyorlar. Hem kendilerini geliştiriyorlar hem de geleceğin Türkiye'si adına önemli bir iş yapıyorlar. Bu yarışta başarılı olan arkadaşlarımız da yolda kalan arkadaşlarımız da bizim için çok değerli." diye konuştu.

Geleceğin Türkiye'sinde en önemli mühendislerin bu yarışmalara katılan gençler arasından çıkacağını belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce bu yarışmalara katılan gençlerimiz, şu anda global firmalarda yönetici pozisyonuna gelmiş durumda. Sizler de o başarılara imza atacaksınız. Üniversite rektörlerine ufak bir çağrım var. Bazı öğrencilerimiz rektörlerimizden yeterince destek alamadıklarını söylediler. Ben buradan onlara sesleniyorum ve diyorum ki, lütfen hocalarımız bu işlere daha fazla ehemmiyet göstersinler. Biz TÜBİTAK olarak, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, bütün desteği veriyoruz. Üniversitelerin bu işlere sahip çıkması lazım."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de 18 senede inovasyon ve Ar-Ge ekosistemi anlamında büyük yatırımlar yaptıklarını hatırlatarak, "Gençlerimizin ne kadar değerli olduklarını biliyoruz. En önemli yatırımın insana olan yatırım olduğunu biliyoruz. Onun için biz gençlerimizi her alanda özellikle bilim ve teknolojiye, mühendislik alanlarına yönlendirme anlamında desteklemeye devam edeceğiz. Sizler varsanız bizler varız. Sizler Türkiye'nin geleceğisiniz." ifadelerini kullandı.

"Yarışlar bundan sonra İstanbul Park'ta yapılacak"

Ödül töreninde gençlere çeşitli müjdeler veren Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Aslında yarışmalarımız Körfez Pisti'nde tamamlandı, birincilerimiz belli. Şampiyonlara ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımız Gaziantep'de verecek. Biz burada diğer kategorilerde ödülleri vereceğiz. Arkadaşlara, 'Madem İstanbul Park'a Formula 1 tekrar geliyor, gençlerimizi alalım İstanbul Park'a gidelim, onlar da İstanbul Park'ı görsün.' dedim. Hem de hep beraber pistleri kontrol edelim hazır mı değil mi yarışlara diye. İşte burada bu yarışları yaptık.

İlk müjdemizi buradan verelim. Sayın Valimizle, İstanbul Ticaret Odası Başkanımızla görüştük. Bundan sonra TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Onların şöyle bir talebi var. Gençlerimiz her yıl araçlarının üstüne performans açısından eklemeleri lazım. Bundan sonra daha iyi çalışmamız gerekiyor. İkinci müjdemiz, pandemi koşulları el verip vermeyecek onu şu an bilemiyoruz ama Formula 1 yarışları eğer seyircili olarak yapılacaksa buraya gelen bütün gençlerimiz yarışlara katılabilecekler. Üçüncü hediyemiz, bu pistte birinci, ikinci, üçüncü olan takımlarımızın kaptanları ve pilotları özel yarış arabalarıyla bizlere eşlik edecekler. Bir gösteri yarışı da beraberce yapacağız."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Bakan Varank'ın ilk günden itibaren sürecin içinde olduğunu belirterek, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz İstanbul Park'taki yarış tamamen kendisinin önerisidir, bu nedenle kendisine teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Birincil enerji kaynakları yerine alternatif enerji kaynakları için bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliğe 16 yıl evvel başlandığını aktaran Mandal, şu ifadeleri kullandı:

"Önce güneş enerjisi araçlarıydı, daha sonra elektromobil ve hidromobil oldu. Biz burada bir hız yarışı yapmadık. Arkadaşlarımız bir yıl boyunca önce tasarladılar, sonra ürettiler ve son 6 günde performanslarını sergilediler. Bir mühendislik yarışıydı. Takımlarımıza buraya geldikleri, bu sürecin içinde oldukları için teşekkür ediyorum."

İstanbul Park, Türkiye, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 21:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın özel yarışı İstanbul Park'ta yapıldı - Son Dakika


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