16. Tudem Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu!

72 dosyanın başvurduğu çocuk edebiyatında birincilik ödülünü Selin Beni Terk Etti ile Fatih Debbağ, 127 dosyanın başvurduğu yetişkin edebiyatında birincilik ödülünü Dut Ağacı Şahidimdir ile Esin Ulutaş aldı.

Türkçe çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla 2003 yılından bu yana düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri, 16. yılında ilk kez eşzamanlı olarak çocuk ve yetişkin edebiyatı alanlarında verildi.

13 Nisan 2019 Cumartesi günü, Tudem Yayın Grubu'nun 35. yıl kutlaması kapsamında, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende, kazananlara heykeltıraş Ozan Ünal'ın tasarladığı ödül heykellerinin yanı sıra birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye 5.000 TL para ödülü verilecek.

Tudem Yayın Grubu'nun 35 yıllık yayıncılık birikiminin en değerli meyvelerinden biri olan Tudem Edebiyat Ödülleri, tarafsız duruşu, nitelikli eserleri ön plana çıkaran yapısıyla edebiyat dünyasının önemli referanslarından biri olma özelliği taşıyor.