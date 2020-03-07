"16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi" Bursa'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık '16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi' Bursa'da başladı - Son Dakika

"16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi" Bursa'da başladı

45 dakika önce

Bursa'da, "16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi" başladı.

Bursa'da, "16. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi" başladı.

Etkinliği düzenleyen BURKON Turizm'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ'daki bir otelde gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan Kongre Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş, programın ulusal bir kongre düzeyinde olduğunu belirtti.

Kongreye 520 katılım gerçekleştiğini, 42 oturumda 84 bildirinin sunulacağını aktaran Özkalemkaş, şunları kaydetti:

"Kongremizde ele aldığımız konular endokrinoloji, romatoloji, gastroenteroloji, onkoloji ve hematoloji gibi iç hastalıkları ile doğrudan ilişkileri kapsadığı gibi, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, kardiyoloji gibi branşları da kapsıyor. Diyabet, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, kansızlık gibi çok genel konuların yanı sıra aile hekimliğini ilgilendiren toplumsal konulara kadar farklı alanlarda sunumlar yapılıyor."

"Organ nakli için yeni branşları hedefliyoruz"

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da kalp nakli belgesini aldıklarını belirterek, "Eskiden beri karaciğer, böbrek, kornea ve kemik iliği nakilleri yapıyoruz. Şimdi organ nakli için yeni branşları hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya, organ nakli konusunda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, ilk kalp naklini beklediklerini ve bağışa bağlı olarak bu yıl içinde ilk kalp naklini yapabileceklerini aktardı.


Organ nakli için ekipleri hazırlamaya çalıştıklarına işaret eden Kaya, şöyle devam etti:

"Akciğer ve ince bağırsak nakline de ekiplerimizi hazırladıktan sonra başvurmayı düşünüyoruz. Zaman alacak bir süreç, Uludağ Üniversitesine yakışacaktır. Şu bilinmelidir ki doğu bölgemizde Malatya ve Erzurum'da Atatürk Üniversitesi, güneyde Akdeniz Üniversitesi, batıda da Ege ve Uludağ Üniversiteleri önemli ve öncü kamu hastaneleridir. Özellikle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak öncülüğümüzü daha da artırmak istiyoruz."

Kongrenin, 8 Mart'ta sona ereceği bildirildi.

Uludağ, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:24 Kaynak: AA
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