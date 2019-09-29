Son Dakika Haberleri: 16. Uluslararası Alanya Caz Günleri
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16. Uluslararası Alanya Caz Günleri

7 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "16. Uluslararası Alanya Caz Günleri"nin üçüncü gününde Yavuz Akyazıcı ve Alina Rostotskaya konser verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "16. Uluslararası Alanya Caz Günleri"nin üçüncü gününde Yavuz Akyazıcı ve Alina Rostotskaya konser verdi.

Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin üçüncü gününde, Yavuz Akyazıcı'ya, Funda Akyazıcı vokalde, Enver Muhamedi basta, Burak Cihangirli davulda eşlik etti.

Yavuz Akyazıcı'nın ardından Alina Rostotskaya sahne aldı. Alina Rostotskaya'ya, Maxim Shibin gitarda, Daria Sokolova kontrbasta, Mikhail Fotchenkov davulda eşlik etti.

Festival yarın sona erecek.

16. Uluslararası Alanya Caz Günleri

Alanya Belediyesi, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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