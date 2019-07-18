Son Dakika Haberleri: 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali
Son Dakika Kültür Sanat Haber

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

28 dakika önce

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında, İspanyol Flavia ve Laia Escarteen kardeşler konser verdi.

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında, İspanyol Flavia ve Laia Escarteen kardeşler konser verdi.
Bodrum'da, 12 Temmuz-6 Eylül tarihlerinde "suda", "kumda" ve "taşta" olmak üzere 3 ayrı konseptte gerçekleştirilecek festival kapsamında, Flavia ve Laia Escarteen kardeşler, Gümüşlük sahilindeki Toprak Ev'de sahne aldı.
Vokal, keman ve viyolonsel sanatçıları Flavia ve Laia Escarteen, hem vokallerle, hem de çaldıkları enstrümanlarla izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.
Gecede seyircilerle de sohbet eden İspanyol kardeşler, öğrendikleri Türkçe "İyi akşamlar Gümüşlük" ve "Teşekkürler" kelimelerini de söyledi.
Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Escarteen kardeşler, Gümüşlük'ün çok etkileyici bir yer olduğunu dile getirdi.
Gümüşlük'te, 6 Eylül'e kadar sürecek festivale, Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Tayvan, Almanya, İtalya, İsrail, Norveç, İrlanda ve KKTC'den müzisyenler katılacak.
16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali
Müzik Festivali, Gümüşlük, Eylül, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahkemede katilin adını duyan babadan sert tepki: Ona 'Uğur' demeyin 15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti Model Elizabeth Hurley, Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı Ahlaksız turist çift otelin balkonunda cinsel ilişkiye girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:28:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]