16 Üniversiteden 36 kursiyer belgelerini aldı - Son Dakika

16 Üniversiteden 36 kursiyer belgelerini aldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ile Deney Hayvanları Uygulama Araştırma Merkezince düzenlenen kursa katılan 16 üniversiteden 36 kursiyer belgelerini aldı.

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ile Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ikincisi düzenlenen 'Araştırmacılar için deney hayvanları kullanım sertifikası Kursu' sona erdi.

İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan aşıların geliştirilme sürecinde faz çalışmalarına geçmeden önceki son aşama olan hayvan deneyleri için açılan ilk kursa 16 farklı üniversiteden 38 kursiyer katıldı. 24 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında düzenlenen kursa ise 15'i diğer üniversitelerden olmak üzere toplam 26 kursiyer katıldı.

Kurs hakkında bilgi veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Milas Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, "24 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen kursumuza toplam 36 kursiyerimiz katıldı. Kursa katılan kursiyerlerimizin 32'si yüksek lisans ve doktora öğrencisi genç arkadaşlarımızdan oluşuyor. Bu yıl içerisinde iki kursumuza katılarak sertifika almaya hak kazanan kursiyer sayımız 74'e ulaştı. Deney hayvanları bugün sağlık bilimleri alanında başta patolojik, farmakolojik, toksikolojik, genetik ve immünolojik çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Başta zoonotik hastalık olmak üzere enfeksiyöz hastalıkların biyolojilerinin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, bu hastalıklara karşı etkili tedavi seçenekleri geliştirilmesi ve mücadele stratejilerinin belirlenmesinde deney hayvanlarının rolü büyüktür. Ayrıca insan ve hayvan sağlığında kullanılan aşıların geliştirilme sürecinde faz çalışmalarına geçmeden önceki aşamada olan preklinik aşamanın öneli bir kısmı deney hayvanlarında gerçekleştirilmektedir. Ülkemizin 2023 stratejik hedeflerinde özellikle biyoteknolojik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak adına başta ilaç, aşı ve tanı kitleri olmak üzere yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara gereken destek verilmektedir" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bir AR-GE Üniversitesi olma yolunda önemli adımlarla ilerlediğini belirten Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kendisine kaliteli eğitim öğretim yapabilmenin ve öz güveni yüksek öğrenci yetiştirmenin yanı sıra, aynı zamanda AR-GE Üniversitesi olma olunda kendisine hedf olarak belirlemiş bir üniversitedir. Son alınan veriler itibari ile ilk 10'a oynayan ve zorlayan, geçen hafta itibari ile TÜBİTAK öğrenci projelerinde Türkiye 2'nciliği alabilen bir Üniversitedir. Oldukça güçlü bir altyapıya sahibiz. Her şeyden önemlisi tüm bu altyapıyı herkes ile paylaşmak istiyoruz. Yani karşılık beklemeden paylaşacağımızı beyan ettik. Hedefe bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ama bunların sadece makale şeklinde kalması bizim için geçerli değil. Çevresine etki edebilen, teorik olarak ürettiği şeyleri praktikte de ürürler şeklinde sergileyebilen bu bir ürün olur, malzeme olur, kimyasal olur. Geçen hafta uygulamalı olarak bir yangın eğitimi verdik. Bu da bir çıktıdır. Çıktı odaklı üniversite olmak gerekiyor. Artık Türkiye'mizin de kaybedecek zamanı yok. Jeopolitik konumdan dolayı her zaman hedefte olan bir ülkeyiz. Dolayısı ile çok güçlenmemiz gerekiyor. Bilgi gerektiren ürünlerde hızla yol kat etmemiz ve ülkemizi bunları kazandırmamız gerekiyor. Bu bağlamda neydi bizim eksik olan tecrübemiz gereği. Disiplinler arası yaklaşımdır, paylaşmaktır. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama hedefe giderken, ürüne giderken çok önemli artılardan birisi" dedi.

Konuşmalarından ardından kursa katılan yükseklisans ve doktora öğrencilerinin sertifikaları verildi.