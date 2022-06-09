Olayın ardından kaçan P.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı. P.Ö'nün, ifadesinde, H.H.Ç'yi korkutmak için evinden pompalı tüfeği getirdiğini ve kazara ateş ederek arkadaşını vurduğunu söylediği öğrenildi.

Başından yaralanan H.H.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. H.H.Ç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Abdullah Paşa Mahallesi 277. Sokak'ta yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yaptığı öğrenilen P.Ö. (16) ile arkadaşı H.H.Ç (13) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine P.Ö, evden getirdiği pompalı tüfekle H.H.Ç'ye ateş açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › 16 ve 13 yaşındaki iki çocuğun tartışması kanlı bitti! Biri hapse biri mezara gitti - Son Dakika

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