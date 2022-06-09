16 ve 13 yaşındaki iki çocuğun tartışması kanlı bitti! Biri hapse biri mezara gitti - Son Dakika
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16 ve 13 yaşındaki iki çocuğun tartışması kanlı bitti! Biri hapse biri mezara gitti

09.06.2022 18:42

Elazığ'da 16 ve 13 yaşındaki iki arkadaş henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası evinden pompalı tüfek alan 16 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki arkadaşını başından vurarak öldürdü. Yakalanan katil zanlısı, korkutmak için tüfeği getirdiğini ve kazara ateş ederek arkadaşını vurduğunu dile getirdi.

Abdullah Paşa Mahallesi 277. Sokak'ta yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yaptığı öğrenilen P.Ö. (16) ile arkadaşı H.H.Ç (13) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine P.Ö, evden getirdiği pompalı tüfekle H.H.Ç'ye ateş açtı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Başından yaralanan H.H.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. H.H.Ç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

KAZARA ATEŞ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Olayın ardından kaçan P.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı. P.Ö'nün, ifadesinde, H.H.Ç'yi korkutmak için evinden pompalı tüfeği getirdiğini ve kazara ateş ederek arkadaşını vurduğunu söylediği öğrenildi.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 ve 13 yaşındaki iki çocuğun tartışması kanlı bitti! Biri hapse biri mezara gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 16 ve 13 yaşındaki iki çocuğun tartışması kanlı bitti! Biri hapse biri mezara gitti - Son Dakika
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