Son Dakika Haberleri: 16 ve 19'uncu Dönem Bedelli Askerlerin Sevk Tarihi Değiştirildi

16 ve 19'uncu Dönem Bedelli Askerlerin Sevk Tarihi Değiştirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik kapsamında 16 ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin sevk tarihlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

16 ve 19'uncu Dönem Bedelli Askerlerin Sevk Tarihi Değiştirildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik kapsamında 16 ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin sevk tarihlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı. 

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitim yapacak yükümlülerin celp dönemlerindeki sevk tarihlerinde değişiklik yapıldığı bildirilerek, "Yapılan değişikliğe göre, 16'ncı dönemde temel askerlik eğitimi alacakların 30 Mart olan sevk tarihleri 3 Nisan olarak değiştirildi. 19'uncu dönem için 20 Nisan'da birliklere teslim olacak yükümlülerin de yapılan değişiklilik gereği 22 Nisan'da gidecekler" denildi. 

Fatih POYRAZ/ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:43 Kaynak: DHA

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