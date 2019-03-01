16 ve 19'uncu Dönem Bedelli Askerlerin Sevk Tarihi Değiştirildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik kapsamında 16 ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin sevk tarihlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, bedelli
askerlik kapsamında 16 ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin sevk tarihlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitim yapacak yükümlülerin celp dönemlerindeki sevk tarihlerinde değişiklik yapıldığı bildirilerek, "Yapılan değişikliğe göre, 16'ncı dönemde temel askerlik eğitimi alacakların 30 Mart olan sevk tarihleri 3 Nisan olarak değiştirildi. 19'uncu dönem için 20 Nisan'da birliklere teslim olacak yükümlülerin de yapılan değişiklilik gereği 22 Nisan
'da gidecekler" denildi. Fatih
POYRAZ/ANKARA, -
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:43 Kaynak: DHA
Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu
ABD, Usame Bin Ladin'in Oğlunun Başına 1 Milyon Dolar Ödül Koydu
Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor
Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!