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16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, 24 Haziran'da Bursa'da kampa girecek - Son Dakika

16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, 24 Haziran'da Bursa'da kampa girecek

14.06.2021 15:22
16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, 24 Haziran'da Bursa'da kampa girecek, System.String[]

16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, kamp çalışmaları için 24 Haziran Perşembe günü Bursa'da toplanacak.

16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, kamp çalışmaları için 24 Haziran Perşembe günü Bursa'da toplanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, başantrenör Cüneyt Erden yönetiminde 27 Haziran Pazar gününe kadar Bursa'da çalışacak.

Milli takımın kamp kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Efe Toprak, Berke Zorlu (Anadolu Efes), Göktuğ Duman (Bahçeşehir Okulları), Efekan Bağlı (Başkent Basketbol), Ahmet Ata Özbek, Burak Fehmi Kuzu, Sarp Gürkan Günay, Ege Borcali (Beşiktaş) Mustafa Danacı (Çağdaş Batı İhtisas) Berkay Alkaya (Çözüm Ankara Koleji), Boran Süzen, Mehmet Efe Teoman (Darüşşafaka), Ege Gençer (Ege Elit), Ahmed Ali Oralkan, Baran Baş, Kaan Karakurdu, Mehmet Öngel, Alp Sarıkaya, Rafi Ömer Oralkan, Eren Özcan (Fenerbahçe), Emre Melih Tunca (FMV Işık Okulları Afyon Belediyesi), Alp Ako (Galatasaray), Göktuğ Turhan (İstanbul Teknik Üniversitesi), Enis Destanoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Damir Uz, Kaan Beşok (İzmir Bahçeşehir Okulları), Metin Yiğit Balta (Magic Hands), İlkay Cem Cevizci, Eylem Eminoğlu, Hüseyin Emir Seviğ (Pınar Karşıyaka), Işık Ali Akpınar (Tarsus Amerikan Koleji), Arda Konuk, Can Çevikel (TOFAŞ), Demir Ecer (Zafer Koleji), Salih Yıldırım (VAMOS Spor), Alp Kayrak (BG Hagen-Almanya).

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, 24 Haziran'da Bursa'da kampa girecek - Son Dakika Spor


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