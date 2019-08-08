16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor!
2 saat önce
Udine kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada, toplam 16 takım 4 grupta mücadele edecek.
Udine kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada, toplam 16 takım 4 grupta mücadele edecek. Türkiye
, organizasyonda C Grubu'nda Slovenya
, Litvanya
ve Estonya
ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonadaki ilk maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımın, maç programı TSİ şöyle:
Yarın:
15.15 Slovenya-Türkiye
10 Ağustos Cumartesi:
15.15 Türkiye-Litvanya
11 Ağustos Pazar:
19.45 Estonya-Türkiye
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:14
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