Son Dakika Haberleri: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor!
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16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor!

2 saat önce

Udine kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada, toplam 16 takım 4 grupta mücadele edecek.

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Udine kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada, toplam 16 takım 4 grupta mücadele edecek.

Türkiye, organizasyonda C Grubu'nda Slovenya, Litvanya ve Estonya ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonadaki ilk maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımın, maç programı TSİ şöyle:

Yarın:

15.15 Slovenya-Türkiye

10 Ağustos Cumartesi:

15.15 Türkiye-Litvanya

11 Ağustos Pazar:

19.45 Estonya-Türkiye

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Litvanya, Slovenya, Estonya, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:14 
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