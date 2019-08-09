Son Dakika Haberleri: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladık!
Son Dakika Spor Haber

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladık!

38 dakika önce

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda C Grubu'nda yer alan milliler, Slovenya ile karşı karşıya geldi.

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladık!, System.String[]
İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda C Grubu'nda yer alan milliler, Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan milli takım, ilk çeyreği 23-8 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci periyotta da sürdüren ay-yıldızlılar, soyunma odasına 18 sayılık avantajla girdi: 22-40.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan milliler, üçüncü çeyreğini 57-42 önde geçtiği karşılaşmadan 74-52 galip ayrıldı.

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçını yarın Litvanya ile yapacak.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Slovenya, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş'ten yabancı oyuncu açıklaması!
Martin Skrtel, Atalanta ile sözleşme imzaladı! Ünlü futbolcu Neymar'ın taciz davasında karar verildi Gençlerbirliği, Flavio da Silva Ramos'u transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 19:11:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladık!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]