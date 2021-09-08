16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Belarus maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 13 Eylül'de Riva'da toplanacak.

Belarus 'la 21 ve 23 Eylül tarihlerinde hazırlık maçı yapacak 16 Yaş Alt Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.

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