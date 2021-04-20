16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne Ankara'da hazırlanıyor

Slovenya'nın Maribor kentinde 6-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. rauntta mücadele edecek 16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Raşit Berk İnanç yönetiminde hazırlıklarına devam eden milliler, 5 Mayıs'ta Slovenya'ya hareket edecek.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. rauntta gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 10-18 Temmuz tarihlerinde Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliğinde yapılacak 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.