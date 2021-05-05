16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Slovenya'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. tur maçlarına çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentinde 6-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek elemelerde milliler, E Grubu'nda finallere kalabilmek için Slovenya, Avusturya ve Portekiz ile karşılaşacak.
16 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın gruptaki maç programı şöyle:
Yarın:
TSİ 17.00 Avusturya-Türkiye
7 Mayıs Cuma:
TSİ 17.00 Türkiye-Portekiz
8 Mayıs Cumartesi:
TSİ 20.00 Türkiye-Slovenya
Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. turunda gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz tarihlerinde Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliğinde yapılacak.
Kaynak: AA
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