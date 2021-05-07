16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı elemelerdeki ikinci galibiyetini aldı

16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt'taki ikinci maçında, Portekiz'i 3-1 (22-25, 26-24, 25-16, 25-17) mağlup etti.

Milliler, gruptaki son maçında yarın TSİ 20.00'de Slovenya ile karşılaşacak.Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt'ta gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

- İstanbul