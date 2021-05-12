16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

16 Yaş Altı Voleybol Kız A Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre milliler, 1. grupta ev sahibi Macaristan'ın yanı sıra Rusya, Belçika, Çekya ve Polonya ile mücadele edecek.

Milli takım, 10-18 Temmuz 2021 tarihlerinde Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda müsabakalarını Macaristan'ın Nyiregyhaza şehrinde oynayacak.