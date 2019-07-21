16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu.
1 saat önce
16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:22 Kaynak: AA
16 Yaş Altı Kızlar Avrupa
Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya
'yı 3-0 yenen Türkiye
, şampiyon oldu.
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