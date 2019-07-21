Son Dakika Haberleri: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu.
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16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

1 saat önce

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu.

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu., System.String[]
16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu. - İSTANBUL
Avrupa, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:41 Kaynak: İHA
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