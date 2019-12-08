16 Yaş Altı Kızlar ve Erkekler Türkiye Salon Hokeyi Şampiyonası Malatya'da sürüyor

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar ve Erkekler Türkiye Salon Hokeyi Şampiyonası, Malatya'da devam ediyor.

Zonguldak, Gaziantep, Amasya ve Muğla bölge gruplarında dereceye giren takımlar, Yeşiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda mücadele ediyor.

Türkiye Şampiyonası'nda maçlar, tek devreli lig usulüne göre yapılıyor.

Türkiye Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye Şampiyonası'nı Malatya'da düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Grup müsabakalarında derece elde eden takımların şampiyonada bulunduğunu ifade eden Yıldırım, "Müsabakalarımız zorlu ve çekişmeli geçiyor. Ülkemizin farklı şehirlerinden 8 kız ve 8 erkek takımı, bu şampiyonada yer alıyor. Burada birinci olan takımlar, 16 yaş altında Türkiye şampiyonu olacak." diye konuştu.

Dün başlayan şampiyona, 11 Aralık'ta sona erecek.