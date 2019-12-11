16 Yaş Altı Kızlar ve Erkekler Türkiye Salon Hokeyi Şampiyonası - Son Dakika
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16 Yaş Altı Kızlar ve Erkekler Türkiye Salon Hokeyi Şampiyonası

6 saat önce

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Malatya'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar ve Erkekler Türkiye Salon Hokeyi Şampiyonası sona erdi.

16 Yaş Altı Kızlar ve Erkekler Türkiye Salon Hokeyi Şampiyonası, System.String[]

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Malatya'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar ve Erkekler Türkiye Salon Hokeyi Şampiyonası sona erdi.

Zonguldak, Gaziantep, Amasya ve Muğla bölge gruplarında dereceye giren takımlar, Yeşiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda mücadele etti.

Türkiye Şampiyonası'nda maçlar, tek devreli lig usulüne göre yapıldı. Müsabakalarda 8 kız ve 8 erkek takımı, şampiyonluk için ter döktü.

Müsabakalar sonunda erkeklerde Suruç Hokey Spor Kulübü, kızlarda ise Kırıkkale Gençlik Spor Kulübü şampiyon oldu.

Şampiyon olan Suruç Hokey Spor Kulübünün kupasını Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Kırıkkale Gençlik Spor Kulübünün kupasını ise Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir takdim etti.

Şampiyonada sıralamalar şöyle oluştu:

Kızlar:

1- Kırıkkale Gençlik Spor Kulübü: 19 puan

2- Adana Büyükşehir Hokey: 17 puan

3- Haydarpaşa Spor Kulübü: 12 puan

Erkekler:

1- Suruç Hokey Spor Kulübü: 19 puan

2- Gaziantep Doruk: 16 puan

3- Adana Büyükşehir Hokey 13 puan

Malatya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:20 Kaynak: AA
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