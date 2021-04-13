16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı, İstanbul'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kamp çalışması, 21 Nisan Çarşamba günü sona erecek.

Teknik direktör Soykan Övünç Başar yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Atakan Nuri Ordu (Galatasaray), Tyler Doğan (Holsten Kiel), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir)

Defans: Yücel Gürol (Adana Demirspor), Hamza Baran Arıkan (Bursaspor), Emirhan Başyiğit (Demir Grup Sivasspor), Ali Turap Bülbül, Ali Yeşilyurt (Galatasaray), Alperen Nehir (Heidenheim), Bilal Selamet (Kasımpaşa), Yasin Yağız Dilek (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Emirhan Acar (Aka Tirol), Sergen Batın Kiradi (Adana Demirspor), Emre Kaya (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Berkay Kençtemur (Beşiktaş), Emirhan Kayar (Galatasaray), Muhammed Eren Arıkan (Hes Kablo Kayserispor), Buğra Yıldırım (İttifak Holding Konyaspor), Muhammet Fatih Güldem (Medipol Başakşehir), Niyazi Kılıç, Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Melih Sağlam (Bursaspor), Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Bora Aydınlık (Fenerbahçe)

Forvet: Burak Tolunay Sekin (Altay), Muhammed Arda Uzun (Aytemiz Alanyaspor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Mehmet Bilgin (Bursaspor), Umut Yılmaz (Fraport TAV Antalyaspor), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor)