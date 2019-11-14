Son Dakika Haberleri: 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın uluslararası hazırlık turnuvası aday kadrosu açıklandı
Son Dakika Spor 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın uluslararası hazırlık turnuvası aday kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın uluslararası hazırlık turnuvası aday kadrosu açıklandı

6 saat önce

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın uluslararası hazırlık turnuvası aday kadrosu belli oldu.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın uluslararası hazırlık turnuvası aday kadrosu açıklandı, System.String[]

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın uluslararası hazırlık turnuvası aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26-30 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek turnuva için aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 Kasım Perşembe günü saat 12.00'de Antalya The Sense de Luxe Otel'de toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu'nun yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Emre Bilgin, Egemen Tutar, Necati Bilgiç (Beşiktaş), Jankat Yılmaz, Emir Tintiş, Ersin Yılmaz, Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Berkin Özgür (Medipol Başakşehir), Ahmet Buğra Güven, Melih Bostan (Fenerbahçe), Emir Ortakaya, Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Efe Birinci (Trabzonspor), Cem Özgener (Altay), Burak İnce (Altınordu), Mevlüt Han Ekelik (Antalyaspor), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Yiğit Kerem (Manisa Futbol Kulübü), Adem Metin Türk (İstanbul Soma Aslan Gücü Spor), Ahmet Karademir (İttifak Holding Konyaspor), Yusuf Kabadayı (Bayern Münih).

Türkiye, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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