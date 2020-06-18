16 yaşında 90 suç kaydı olan kişi tutuklandı - Son Dakika

16 yaşında 90 suç kaydı olan kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Çorlu ilçesinde motosikletle kadınların çantasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 90 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki K.K. ile 12 suç kaydı bulunan S.C. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 5 kadının çantasının kapkaç yöntemiyle gasbedilmesi üzerine çalışma başlatmış, 200 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti. Gasp olaylarında kullanılan motosikletin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 16 yaşındaki K.K'nın hırsızlık, yağma ve benzeri suçlardan 90, S.C'nin ise 12 suç kaydının olduğu belirlenmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi