Son Dakika Haberleri: 16 yaşında kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

16 yaşında kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan genç göz yaşları arasında toprağa verildi.

16 yaşında kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan genç göz yaşları arasında toprağa verildi.


Kaza geçtiğimiz günlerde Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağı üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki Samet Durmuş'un kullandığı plakasız motosiklet, Yusuf B. idaresindeki 16 ADE 330 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Samet D. metrelerce sürüklenerek kafasını yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç ölüm kalım savaşını kaybetti. Acı haberi alan yakınları göz yaşlarına hakim olmadı.


Lise üçe geçen Samet Durmuş, bugün ikindi namazını müteakip Kırcaali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Kabristanı'na defnedildi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Koyunları kazada telef olan kadın, sözleriyle herkesi duygulandırdı
Podyumda elbisesi düşen manken Lina Daniela Daza, göğüslerini kapatarak yürümeye devam etti Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı! İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:14:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16 yaşında kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]