Son Dakika Haberleri: 16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Kız Kayboldu

16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Kız Kayboldu

14 dakika önce

Adana'da 16 yaşındayken dayısının 14 yaşındaki oğlu ile, 17 yaşında ise halasının torunuyla nişanlandırılan genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor.

16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Kız Kayboldu, System.String[]
Adana'da 16 yaşındayken dayısının 14 yaşındaki oğlu ile, 17 yaşında ise halasının torunuyla nişanlandırılan genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 Ocak günü okuldan çıkarak eve gelen meslek lisesi 2. sınıf öğrencisi G.H.'den (17) ailesi bir daha haber alamadı. Anne Gülay (40) ile baba Mehmet Hançer (45), emniyete giderek kızlarının bulunması için başvuru yaptı.

Anne Gülay Hançer, kızının hayatından endişe ettiğini söyleyerek, "Kızımı 2016 yılında 16 yaşındayken kardeşimin 14 yaşındaki oğlu ile nişanlandırdık. Bir süre sonra kardeşim oğlunun yaşı küçük diye kızımı istemedi. Ondan sonra da 2017 yılında bu kez kızımı halamın torunu ile nişanlandırdık. Kızım yabancıya gitmesin istedim ama onlar da ayrılınca bu kez tekrar okuması için okula yazdırdım. Kızım daha önce de evden kaçmıştı ancak gittiği oğlanı bulup hemen eve getirdik. Bu kez aradan 4 gün geçti, hala kızım yok. Onun hayatından endişe ediyorum. Kızım yaşasaydı mutlaka bir şekilde bulurduk. Onun öldürülüp bir yere atılmasından korkuyorum. Kaybolup da ölü bulunan kızlar gibi olmasını istemiyorum. Kızım beni izliyorsa evine gelsin, onu çok seviyoruz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Aile ve polis, her yerde 17 yaşındaki kızı arıyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

Anne, Adana, kızım dizisi, 3. Sayfa
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