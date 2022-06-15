16 yaşında öldürülen Berkay İşlev'in katili yakalandı - Son Dakika
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16 yaşında öldürülen Berkay İşlev'in katili yakalandı

15.06.2022 16:32

- 16 yaşında öldürülen Berkay İşlev'in katili yakalandı İstanbul Beyoğlu'nda 2016 yılında iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki Berkay İşlev'in katili yakalandı.

- 16 yaşında öldürülen Berkay İşlev'in katili yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu'nda 2016 yılında iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki Berkay İşlev'in katili yakalandı.

Hacı Hüsrev Mahallesi'nde 29 Temmuz 2016 günü iki grup arasında "Kız Kaçırma" tartışması yüzünden silahlı çatışma yaşanmış, o tarihte tesadüfen arabayla olay yerinden geçen İşlev ailesi çatışmanın arasında kalarak kurşunların hedefi olmuştu. Uzun namlulu silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği araçtaki Berkay İşlev ile kuzeni Serkan Ö. ağır yaralanmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen o tarihte 16 yaşında olan Berkay İşlev kurtulamayarak yaşamını yitirmişti. Altı yıl önce Beyoğlu'nda gerçekleşen cinayetin ardından yürütülen soruşturmada 7 kişi tutuklanmış, dava sürecinde ise 6 kişi tahliye edilmişti.

Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan davanın firari sanıklarından Çağatay H., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından dün akşam ilçedeki lüks bir rezidansa düzenlenen operasyonla yakalandı. "Kasten öldürme", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" gibi çok sayıda sabıka kaydı bulunan ve yargılandığı cinayet davasında hapse mahkum edilen Ç., lüks rezdansta gözaltına alınarak Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Uzun süredir aranan Çağatay H.'nin, "Kasten Öldürme" suçundan 25 yıl, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, "Görevli Memura Mukavemet" suçundan 5 ay, "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından 10 ay, olmak üzere toplam 28 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildiği öğrenildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince aranan hükümlü, ilerleyen zamanlarda hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

16 yaşında öldürülen Berkay İşlev'in katili yakalandı
16 yaşında öldürülen Berkay İşlev'in katili yakalandı
16 yaşında öldürülen Berkay İşlev'in katili yakalandı
16 yaşında öldürülen Berkay İşlev'in katili yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşında öldürülen Berkay İşlev'in katili yakalandı - Son Dakika

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