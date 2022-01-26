16 yaşında öldürülen Zafer Can'ın babası konuştu - Son Dakika

Adana'da dün akşam tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklanan 16 yaşındaki Zafer Can'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Baba Zafer Kılıç, oğlunu öldüren 15 yaşındaki katil zanlısının ailesine ceza verilmesi gerektiğini söyledi.

Güzelyalı Mahallesi'nde O.T. (15) ile Zafer Can Kılıç (16) arasında akşam henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.T, Zafer Can Kılıç'ı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan O.T.'yi bir okulun bahçesinde saklanırken yakaladı.

16 yaşındaki Zafer Can'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Bu sırada gazetecilere konuşan baba Zafer Kılıç, "Acımız büyük. Katili tanımıyoruz. Oğlum çok küçüktü. Ancak asıl cezayı katil çocuğa değil ailesine vermek lazım" diye konuştu.

Zafer Can'ın cenazesi öğle namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi. - ADANA