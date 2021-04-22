16 YAŞINDA RALLİ PİLOTU LİSANSINI ALAN DERİN, DOĞUM GÜNÜNÜ PİSTTE KUTLADI - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en genç rallycross pilotu Derin Girgin, 16'ncı yaş gününü kendisi gibi yarış pilotu olan annesi Evren Girgin (44) ile birlikte pistte kutladı. 16'ncı yaşını resmi olarak doldurduğu günü sürücü lisansını da alan Girgin, Annemi izlerken ben de otomobil kullanmayı denemek istedim ve ailemin onayını alarak sürüşe başladım. Hedefim, ileriki süreçte başarılı bir yarış pilotu olmak dedi.

İzmir'de yaşayan lise ikinci sınıf öğrencisi Derin Girgin, yaklaşık 1 yıl önce profesyonel ralli pilotu olan annesi Evren Girgin'in (44) antrenmanını izlemeye gittiğinde ilk kez yarış otomobili kullanmayı denedi. Ardından da profesyonel ekiplerin denetiminde, sürüş eğitimi almaya başladı. Genç kız, iki ay içerisinde otomobil kullanmayı öğrenerek kendini bu alanda geliştirdi. Şimdilerde Türkiye'nin en genç rallycross pilotu olan Derin, pistlerin tozunu atıyor. Annesi Evren Girgin ile antrenmanlarını sürdüren genç kız, gelecek sezon düzenlenecek olan yarışlara hazırlanıyor. 16'ncı yaşını resmi olarak doldurduğu gün sürücü lisansını alan ve doğum gününü yarış pistinde kutlayan Girgin, Annemi izlerken ben de yarış otomobili kullanmayı denemek istedim. Ardından ailemin onayını alarak sürüşe başladım. 18 yaşından küçük olmama rağmen ailemin izniyle birlikte lisans sahibi oldum ve artık yarışlara katılabiliyorum. Hedefim, ileriki süreçte başarılı bir yarış pilotu olmak dedi.

'DENETİM ALTINDA OLDUĞUM İÇİN GÜVENLİK ENDİŞESİ DUYMUYORUM'

Kendisini pistte otomobil kullanırken görenlerin şaşırdığını belirten derin Girgin, Yaklaşık iki ayda otomobil kullanmayı öğrendim ve şu an pistlerdeyim. Kendi başıma otomobili çıkartıp, piste turu tamamlayıp, tekrar park edebiliyorum. Annemle birlikte bu sporu yapıyor olmamız benim için bir avantaj. Bu durum beni mutlu ediyor. Bazıları yaşımın küçük olmasından endişe ediyor. Henüz ehliyetim yok ancak trafiğe kapalı bir alanda profesyonel eğitim alıyorum. Denetim altında olduğum için güvenlik endişesi duymuyorum diye konuştu.

'BİR ANNE OLARAK İÇİM RAHAT'

Derin'in annesi Evren Girgin ise, Derin ilk kez otomobil kullanmayı burada öğrendi. Hocamız Bahadır Sevinç de Derin'in direksiyonunu çok beğenerek destekledi. Bu konuda oldukça istekli ve inşallah başarılı olacak. Pandemi döneminde Derin, her genç gibi zorlu bir süreç yaşıyor, bu nedenle otomobil kullanmak onun için keyifli bir durum. Başlarda henüz 18 yaşına gelmediği için biraz tedirgindim, ancak araçlar çok güvenli ve profesyonel bir ekibin denetiminde sürüş gerçekleştiriyor. Bu yüzden bir anne olarak içim oldukça rahat dedi.

'ANNE KIZ İKİ SPORCUMUZ OLDU'

Derin'e ve annesine yarış eğitimi veren eğitmen Bahadır Sevinç ise, Annesine eğitim verirken Derin'e bir kez de otomobili onun kullanmasını teklif ettim. Daha ilk andan itibaren kendine güveni, refleksleri ve arabaya adaptasyonu o kadar başarılıydı ki süreç içinde onu da takıma dahil ettik. Şimdi anne kız iki sporcumuz oldu. Aynı aileden iki kadını bu spora kazandırmamız bizi çok mutlu etti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun bir kuralı var. Yarışlara katılabilmek için lisans almak gerekiyor. Lisans almak için de sporcu 16 yaşından küçükse, ailesinden aldığı muvafakatnameyle eğitim alıp, yarışlara katılabiliyor. Trafiğe çıkılan değil, trafiğe kapalı yarışlar için geçerli. Derin aynı zamanda Türkiye'deki en genç kadın yarış pilotu unvanını aldı diye konuştu.