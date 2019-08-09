Son Dakika Haberleri: 16 yaşındaki ağabey, 6 yaşındaki kardeşini traktörle ezdi
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16 yaşındaki ağabey, 6 yaşındaki kardeşini traktörle ezdi

26 dakika önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, hurda dükkanında babasına yardım etmek için traktör kullanan O.E. (16), bir anlık dikkatsizlik sonucu 6 yaşındaki kardeşi Ünal Efe E.'yi ezdi.

16 yaşındaki ağabey, 6 yaşındaki kardeşini traktörle ezdi, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde, hurda dükkanında babasına yardım etmek için traktör kullanan O.E. (16), bir anlık dikkatsizlik sonucu 6 yaşındaki kardeşi Ünal Efe E.'yi ezdi. Traktörün altında kalan talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, 1091 Sokak'ta bulunan Didim Küçük Sanayi Sitesi'ndeki hurdacıda meydana geldi. İddiaya göre Babası Ü.E.'ye ait hurdacı dükkanında yardım amaçlı traktör kullanan O.E., bir anlık dikkatsizlik sonucu traktöre yaklaştığını fark etmediği kardeşi Ünal Efe E.'yi ezdi. Talihsiz çocuk traktörün arka tekerinin altında kaldı. Durumu fark eden ağabey, babasına haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz çocuğun anne-babası ise sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Didim, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:58 Kaynak: DHA
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