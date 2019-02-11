Son Dakika Haberleri: 16 Yaşındaki Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

16 Yaşındaki Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

4 dakika önce

Karabük'te, 16 yaşındaki alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

16 Yaşındaki Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu, System.String[]
Karabük'te, 16 yaşındaki alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük'ten Safranbolu yönüne giden İ.E.K(16), idaresindeki 07 GFP 89 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen N.K.(31) idaresindeki 16 DM 078 plakalı kamyonete, savrulan kamyonet ise O.M.(56) idaresindeki 25 GC 034 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan kamyonetin sürücüsü N.K. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kazaya neden olan İ.E.K.'nın ehliyetsiz ve 1.09 promil alkollü olduğunu belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan İ.E.K. serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:28 Kaynak: DHA

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