16 yaşındaki atletin hedefi 2024 olimpiyatlarında rekor kırmak - Son Dakika

16 yaşındaki atletin hedefi 2024 olimpiyatlarında rekor kırmak

22.10.2020 11:03

- 16 yaşındaki atletin hedefi 2024 olimpiyatlarında rekor kırmak İstanbul'da düzenlenen U-16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre ve 200 metre branşında Türkiye Şampiyonu olan Karabüklü Milli Sporcu Taha Özal, hedefinin 2024 olimpiyatlarında rekor kırmak olduğunu söyledi.

- 16 yaşındaki atletin hedefi 2024 olimpiyatlarında rekor kırmak

KARABÜK - İstanbul'da düzenlenen U-16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre ve 200 metre branşında Türkiye Şampiyonu olan Karabüklü Milli Sporcu Taha Özal, hedefinin 2024 olimpiyatlarında rekor kırmak olduğunu söyledi.

Atatürk Ortaokulu Gençlikspor Kulübü sporcusu olan 16 yaşındaki Taha Özal, 2024 olimpiyatları için çalışmalarını Safranbolu İlçe Stadyumu'nda aralıksız sürdürüyor. Antrenör Mustafa Toygar tarafından keşfedilen Özal'ın hedefi Balkan ve Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından 2024 yılında düzenlenecek olan olimpiyatlarda rekor kırarak İstiklal Marşı'nı okutmak.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan milli sporcu Taha Özal, İstanbul'da düzenlenen U-16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre ve 200 metre branşında Türkiye Şampiyonu olduğunu belirterek, "Yaptığım derecelerle Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkez'ine kaldım. Eğer pandemi araya girmeseydi Dünya Gençler Şampiyonası vardı. Orada hedefimiz ülkemizi temsil etmekti. Pandemi araya girdiği için bir şey yapamadık. Şu an her şey yolunda, iyi gidiyor" diye konuştu.

"2024 olimpiyatlarında rekor kırmak en büyük hedeflerimden"

İlk hedefinin bu yıl yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda çok iyi bir derece koşup yine şampiyon olmak olduğunu ifade eden Özal, "Milli formamızı terletmek. Sonrasında Balkan Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip Balkan Şampiyonu olmak en büyük hedeflerimden biri. Ondan sonra Avrupa Şampiyonluğu ve 2024 yılında yapılacak olimpiyatlarda hem milli marşımızı orada dinletmek hem de rekor kırmak en büyük hedeflerimden biri" dedi.

Özal, Karabük Çamlık'ta düzenlenen 2 bin metrelik koşu yarışında Mustafa Toygar tarafından keşfedildiğini söyledi.

Fenerbahçe gibi büyük kulüplerden teklif aldığını açıklayan Özal, hayalindeki kulüp olan ENKA'yı seçtiğini kaydetti.

Umut Uysal gibi kendi branşında olan sporcuları örnek aldığını dile getiren Özal, Olimpiyat Atleti olan Usain Bolt'un videolarını izlediğini ve takip ettiğini belirtti.

Karabük ilinde atletizm alanında ilkleri gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Atatürk Ortaokulu GSK Başkanı Gökhan Berat, "Bu anlamda Taha ilk örneğimiz oldu. Türkiye dereceleri var. Kulüp olarak gençlere yönelmeyi hedefliyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştıralım gençlerimizi. Bizlerle bir gelecekleri varsa ortaya çıkaralım diyoruz. İnşallah Taha gibi diğer sporcularımızı güzel bir gelecek doğrultusunda yönlendirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

16 yaşındaki atletin hedefi 2024 olimpiyatlarında rekor kırmak
16 yaşındaki atletin hedefi 2024 olimpiyatlarında rekor kırmak
16 yaşındaki atletin hedefi 2024 olimpiyatlarında rekor kırmak
16 yaşındaki atletin hedefi 2024 olimpiyatlarında rekor kırmak
16 yaşındaki atletin hedefi 2024 olimpiyatlarında rekor kırmak
16 yaşındaki atletin hedefi 2024 olimpiyatlarında rekor kırmak

Avrupa Atletizm Şampiyonası, Milli Sporcu, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 16 yaşındaki atletin hedefi 2024 olimpiyatlarında rekor kırmak - Son Dakika Spor

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