16 yaşındaki Aysel'i canından eden kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen feci kazada, ol kenarında arkadaşlarıyla yürüyen 16 yaşındaki Aysel Canpolat'adört ay önce alkol nedeniyle ehliyetine el konulan eşi Ercan Karadağ'ın kullandığı araç çarptı. Kaza sonrası küçük kız hayatını kaybederken, sürücü Karadağ kaçtı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada, sürücü Ercan Karadağ'ın, kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlendi.

İSTASYONDAN ALIŞVERİŞ YAPTI

10 Temmuz'da sabaha karşı Homeros Bulvarı'nda iddiaya göre, bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Canpolat'a, Ercan Karadağ yönetimindeki 03 RK 355 plakalı cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle Canpolat yola savruldu, sürücü Karadağ ise hızla bölgeden uzaklaştı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR HASTANEYE KALDIRDI

Çevredekiler, yardıma koşup, Canpolat'ı kendi imkanlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Canpolat, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından cipin plakası tespit edilip, sürücüsünün yakalanması için polis bölgede çalışma başlattı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Büro Amirliği ekiplerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile şüphelinin Bayraklı'da olduğunu belirlemesiyle, bu bölgede yoğunlaşan ekipler, cip sürücüsü Karadağ'ı evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Karadağ'ın alkollü araç kullanmaktan 4 ay önce ehliyetine el konulduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA SIRASINDA CANLI YAYIN YAPIYORDU

Bu arada, kazanın, cip sürücüsü Ercan Karadağ'ın seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada meydana geldiği ortaya çıktı. Karadağ'ın canlı yayın görüntülerinde, seyir halindeyken Aysel Canpolat'a çarptığı ve durmadan yoluna devam etmesi de yer aldı.