16 yaşındaki baba, yeni doğan bebeğini kurşunlayarak öldürdü - Son Dakika

16 yaşındaki baba, yeni doğan bebeğini kurşunlayarak öldürdü

14.01.2021 21:48

Amerika'nın Wisconsin eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki baba Logan Kruckenberg-Anderson, yeni doğan kız çocuğunu ağaca yaslayıp iki el ateş ederek öldürdü. Tutuklanan cani baba, ömrünün geri kalan kısmını cezaevinde geçirebilir.

Amerika'nın Wisconsin eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. 16 yaşındaki baba Logan Kruckenberg-Anderson yeni doğan bebeğini öldürdü.

ANNE EVİN BANYOSUNDA DOĞURDU

Logan'ın 16 yaşından küçük olan kız arkadaşı 5 Ocak'ta evinin banyosunda bir kız çocuğu doğurdu. Bebeğin aniden ortadan kaybolmasından sonra aile durumu polise bildirdi. Baba, ifadesinde bebeği bir arkadaşına verdiğini söylerken anne bebeği bir evlatlık kurumuna verdiğini söyledi.

16 yaşındaki baba, yeni doğan bebeğini kurşunlayarak öldürdü

TAMAMEN KURTULMAYA KARAR VERMİŞLER

İkinci sorguda baba Logan, ifadesinde bakmaya güçleri yetmediği için kız arkadaşı ile beraber bebeği bir evlatlık kurumunun önüne bırakmayı düşündüklerini ama daha sonra bebekten tamamen kurtulmaya karar verdiklerini söyledi.

BEBEK AĞLAYINCA İKİ EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRMÜŞ

Logan, ifadesinde bebeği ormanlık bir alana getirip karla kaplı olan büyük bir ağacın gövdesinin içine koyduğunu ve üzerini karla örterek bebeği ölüme terk ettiğini söyledi. Baba, bebeğin ağlaması üzerine geri dönüp kafasına iki el ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. Tutuklanan baba polise bebeği öldürdüğü yeri gösterdi. Baba Logan, 20 Ocak tarihinde tekrar mahkemeye çıkarılacak.

16 yaşındaki baba, yeni doğan bebeğini kurşunlayarak öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri, Wisconsin, Ocak, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 16 yaşındaki baba, yeni doğan bebeğini kurşunlayarak öldürdü - Son Dakika Dünya


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